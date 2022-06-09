Около 1,2 тыс. очагов произрастания борщевика выявили в Подмосковье

Больше 2 тыс. земельных участков осмотрели в Московской области в рамках мероприятий по борьбе с борщевиком. Очаги произрастания опасного сорняка обнаружены на 1,2 тыс. участков.

Проверки частных земельных участков проводятся систематически с мая. Всего планируется проинспектировать 13,5 тыс. территорий. Это на 2,5 тыс. участков больше, чем в 2021 году. На текущий момент в Можайске обследовали 383 участка, в Рузе — 254 участка, в Чехове — 239 участков, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Здесь важно понимать, что инспекторы преследуют одну единственную цель: призвать к ответственности владельцев земли, так как борщевик несет прямую угрозу здоровью граждан и самой природе», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В случае обнаружения борщевика муниципальные земельные инспекторы могут выдать собственнику участка предостережение о недопустимости нарушения. Собственнику предстоит очистить территорию от сорняка.

По данным 7 июня, дорожные службы Подмосковья более чем на 65% выполнили химическую обработку региональных дорог против борщевика.