Два человека погибли на пожарах в Иркутской области

В Иркутской области за минувшие сутки произошло 17 пожаров, в двух из которых погибли люди. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Утром 8 июня возгорание произошло в одноэтажном дачном доме в СНТ «Сибирский садовод» в Иркутске. По данным МЧС, пожар долгое время развивался внутри строения, дым из-под кровли заметили соседи. Прибывшие спасатели в ходе тушения огня обнаружили тело погибшего мужчины 1961 года рождения.

В тот же день на улице Чернышевского в городе Тайшет загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажки. Восемь жителей дома эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Звено газодымозащитной службы обнаружило на диване в комнате погибшего мужчину 1945 года рождения. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

По предварительным данным, в обоих случаях причиной возникновения огня могла стать неосторожность при курении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

С начала 2022 года на территории Иркутской области зафиксировано 3354 пожара. Погиб 101 человек, еще 96 получили травмы.