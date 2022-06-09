Источник «Известий» прокомментировал закрытие магазинов Huawei в РФ

В России закрылись магазины не самой китайской компании Huawei, а одного из ее российских партнеров. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил источник «Известий» на рынке мобильных устройств.

Собеседник уточнил, что ранее пятью магазинами компании управляла Inventive Retail Group (под ее управлением также находятся монобрендовые магазины Apple re:Store, Samsung и др.), но группа закрыла их еще в 2021 году, так как финансовые ожидания от проекта не оправдались.

Накануне Huawei объявила о закрытии своих официальных торговых точек в России. Сообщалось, что на тот момент из 19 магазинов китайского производителя свою работу прекратили уже четыре.

Как сообщил источник «РИА Новости», в ближайшие месяцы закрытие официальных торговых точек продолжится. Основной причиной этого является нехватка продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны.

Самым первым, еще в феврале, компания закрыла свой магазин в торговом центре «Ривьера» в Москве. Затем работу прекратили торговые точки в Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону. В настоящее время открытыми остаются только 15 магазинов, пишет «Газета.Ru».

24 мая сообщалось, что оператор розничных магазинов Apple, сеть re:Store также приступил к закрытию ряда своих магазинов на территории России. В различных городах России в общем временно приостановили свою деятельность 87 магазинов.

На фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, Россия столкнулась с санкциями стран Запада. Некоторые компании приняли решение покинуть рынок РФ, при этом ряд из них уже вернулся в страну под другими брендами, продав свой бизнес.