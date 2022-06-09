Женщина-водитель погибла в ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае в результате столкновения двух легковых иномарок погибла женщина-водитель. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла утром 9 июня на 778-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, 47-летняя водитель Toyota Platz, двигаясь со стороны Ачинска в сторону Красноярска, выехала на встречную полосу и врезалась в Honda Accord.

В результате столкновения водитель Toyota получила различные травмы, от которых скончалась на месте, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте ДТП работал начальник ОГИБДД МО МВД России «Емельяновский» и следственно-оперативная группа полиции.

Утром 8 июня в Ульяновской области 55-летний водитель Daewoo Matiz выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым авто марки «КамАЗ». Водитель Daewoo получил тяжелые травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи.