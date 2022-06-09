Госпремию РФ по науке и технологиям присудили за новый метод диагностики болезней

Государственную премию России по науке и технологиям за 2021 год присудили за новый метод диагностики болезней на ранней стадии. Об этом 9 июня сообщил глава Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий на пресс-конференции в Москве.

Лауреатами стали научный руководитель Научно-исследовательского института биомедицинской химии имени Ореховича Александр Арчаков и главный сотрудник института, академик Андрей Лисица. Их совместный вклад в расшифровке протеома человека (совокупность белков организма) помогла разработать новый метод диагностики разных болезней на ранних стадиях.

Награды также удостоился главный конструктор, заместитель генерального директора ЗАО «Городской проектный институт жилых и общественных зданий» Владимир Травуш за достижения, которые позволили получить прорывные технологии в высотном строительстве.

Кроме того, премией отметили медиков Давида Заридзе, Ивана Стилиди и Александра Румянцева за создание технологий, которые направлены на снижение заболеваемости и смертности населения, в том числе от алкоголизма. Эти технологии легли в основу соответствующей национальной программы.

В ноябре 2021 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства 2021 года в области науки и техники. Так, лауреатами объявили 143 человека, в том числе 55 докторов наук, 33 кандидата наук, 34 профессора и 15 доцентов.

Премии вручаются ежегодно на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и государственных органов. Размер вознаграждения для каждого авторского коллектива составляет 2 млн рублей, добавили в пресс-службе.

9 июня 2021 года премию по науке за 2020 год присудили директору Центра имени Гамалеи, создавшему вакцину от коронавируса «Спутник V», Александру Гинцбургу.

Госпремией также наградили исследователей Евгения Александрова и Валерия Запасского за новые подходы в исследовании полупроводников, которые могут быть использованы в производстве квантовых компьютеров.