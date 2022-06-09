Производство продуктов питания выросло в Тамбовской области на 28%

В I квартале 2022 года в Тамбовской области зарегистрирован рост производства пищевых продуктов на 28%. Предприятия пищепрома отгрузили продукцию и выполнили услуги более чем на 53 млрд рублей.

За четыре месяца регион выпустил 69 тыс. т сахара. Это вдвое превышает прошлогодний показатель. Также зарегистрирован рост в производстве сливочного масла, кисломолочных продуктов и молока.

Заметный рост зарегистрирован в сфере птицеводства. Аграрии произвели 103,3 тыс. т мяса птицы и субпродуктов. По сравнению с первым кварталом 2021 года рост составил 19%, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру». Кроме того, на 7% выросло производство мясных полуфабрикатов.

По словам врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова, сельскохозяйственные компании полностью обеспечивают регион продуктами, а также работают на экспорт.