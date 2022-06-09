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Околокремлевские радости

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Музей Куликовской битвы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Экспонаты в музее Куликовской битвы в Моховом в Тульской области
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Музей Куликовской битвы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Панорама в музее Куликовской битвы
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Музей Куликовской битвы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Экспонат в музее Куликовской битвы
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Улица Металлистов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров
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