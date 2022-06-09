Жару до +37 градусов прогнозируют в Алтайском крае

Синоптики прогнозируют жару до +37 градусов на территории Алтайского края. Осадки в регионе не ожидаются.

До конца суток 9 июня температура воздуха будет составлять +23…+28 градусов, в отдельных районах вероятно потепление до +33 градусов. Скорость ветра достигает 16 м/с, пишет altapress.ru. В ночь на 10 июня на востоке температура опустится до +6…+11 градусов, на остальной территории Алтайского края до +17 градусов.

Днем 10 июня воздух прогреется до +27…+32 градусов. На западе ожидается жара до +37 градусов. Температура воздуха в Барнауле составит +30 градусов.

По словам главного специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, температура воздуха выше +27 градусов вызывает климатический стресс и вредна для здоровья.