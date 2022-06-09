Тинькофф Банк прокомментировал введение платного обслуживания валютных счетов

Обслуживание счетов в иностранной валюте с 23 июня станет платным в виду ненадежности зарубежных партнеров. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.

«В сложившейся геополитической ситуации финансовые институты ограничены в возможности надежного хранения иностранной валюты. Прецеденты с недавней блокировкой иностранными контрагентами ценных бумаг клиентов — частных лиц — лишнее тому подтверждение», — сообщили в банке.

В финансовой организации добавили, что владельцам счетов в иностранной валюте возможно бесплатно перевести эти средства на свои другие счета, инвестировать в ценные бумаги, золото или конвертировать в другие валюты. В ближайшее время клиентам будут предложены счета в альтернативных валютах.

О введении платного обслуживания валютных счетов в Тинькофф Банке стало известно ранее в этот день. Мера будет введена 23 июня. Так, при балансе счета свыше 1 тыс. условных единиц комиссия составит 1% в месяц, она будет списываться ежедневно. До 30 июня комиссия за SWIFT-переводы будет отменена.

7 июня Райффайзенбанк сообщил о введении с 30 июня комиссии в 0,2% в месяц за хранение средств на валютных счетах. По информации пресс-службы кредитной организации, такая мера принимается для более эффективного управления деньгами в иностранной валюте. Комиссия будет касаться счетов в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках, японских иенах.

Из-за начала военной спецоперации в Донбассе западные страны начали вводить международные санкции против банковской системы России. В частности, ограничения включают заморозку активов ключевых российских банков. Помимо этого, банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВЭБ, а затем и Сбербанк отключили от системы SWIFT.

Между тем, как заявил 4 мая в интервью «Известиям» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, после отключения от международной платежной системы Сбербанка, Россельхозбанка и МКБ ничего страшного для банков и их клиентов не произошло. Он отметил, что отключение от системы других российских банков никак не отразилось на их работе.