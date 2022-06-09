Воду в девяти районах Псковской области признали пригодной для купания

Водоемы в Псковской области проверили на соответствие требований СанПиН. Вода в девяти районах признана пригодной для купания.

Проверка проводилась по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. По данным Роспотребнадзора, нормативам соответствуют озера Невельское и Большой Иван в Невельском района, озера Зверино и Крупейское в Пустошкинском районе. Также не представляет опасности вода в реке Плюсса и в озере Песчаном в Стругах Красных, а также вода в озере Чудском в поселке Устье в Гдовском районе. Об этом пишет Псковское агентство информации.

В Островском, Палкинском, Пыталовском и Печорском районах требованиям СанПиН соответствует воды из реки Великой, Тиглецкого, Смоленского, Горохового озер, а также в Псковском озере в районе баз отдыха «Кривск» и «Плесков».

Ранее сообщалось, что специалисты нашли опасные для здоровья инфекции в водоемах Челябинска. Жителей города просили не купаться в необорудованных местах, а также учитывать предупредительные знаки на пляжах. На ряде территорий выявлены отклонения по микробиологическим показателям.