Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ нейтрализовала в Ростове-на-Дону террористическую ячейку
Мир
Штаб ДНР сообщил о начале боев за Славянск
Мир
The Independent заявила о бедственном положении ВСУ в Донбассе
Мир
ВС РФ уничтожили в Житомирской области центр с иностранными наемниками
Мир
Украина объявила об усилении береговой линии американскими комплексами HARPOON
Мир
Байден пошутил про Трампа
Происшествия
В Белгородской области со стороны Украины обстрелян поселок Хотмыжск
Общество
Сменившая McDonald’s сеть ресторанов выбрала новый логотип
Экономика
Volkswagen предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться за шесть окладов
Мир
Генсекретарь НАТО внезапно отменил визит в Берлин
Мир
Жители Запорожской области записались на месяц вперед на получение гражданства РФ

Воду в девяти районах Псковской области признали пригодной для купания

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водоемы в Псковской области проверили на соответствие требований СанПиН. Вода в девяти районах признана пригодной для купания.

Проверка проводилась по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. По данным Роспотребнадзора, нормативам соответствуют озера Невельское и Большой Иван в Невельском района, озера Зверино и Крупейское в Пустошкинском районе. Также не представляет опасности вода в реке Плюсса и в озере Песчаном в Стругах Красных, а также вода в озере Чудском в поселке Устье в Гдовском районе. Об этом пишет Псковское агентство информации.

В Островском, Палкинском, Пыталовском и Печорском районах требованиям СанПиН соответствует воды из реки Великой, Тиглецкого, Смоленского, Горохового озер, а также в Псковском озере в районе баз отдыха «Кривск» и «Плесков».

Ранее сообщалось, что специалисты нашли опасные для здоровья инфекции в водоемах Челябинска. Жителей города просили не купаться в необорудованных местах, а также учитывать предупредительные знаки на пляжах. На ряде территорий выявлены отклонения по микробиологическим показателям.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022