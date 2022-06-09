Бойцы теробороны Украины сбежали с позиций из-за ужасных условий службы

Участники территориальной обороны Украины пожаловались корреспонденту французской газеты Le Figaro на условия службы. Обучение в отряде длится лишь день-два. В арсенале у участников теробороны только автомат Калашникова, передает телеканал «Известия». Службу должны были нести в родном городе на Западе Украины. В итоге в Донбассе несколько раз попали под удары ВКС России. После того как убедили командира отступить, попали под суд. Из 30 выживших членов отряда 23 отказались вернуться на позиции.

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