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Белоруссия получит от России $1,5 млрд на программы импортозамещения

Лукашенко: Россия выделит Минску $1,5 млрд на участие в программах импортозамещения
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Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь
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Россия выделит $1,5 млрд на участие Белоруссии в программах импортозамещения. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в четверг, 9 июня.

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По его словам, решение принято совместно с президентом России Владимиром Путиным.

«С нашей стороны мы предложили россиянам конкретные проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации», — заявил он на встрече с губернатором Курской области России Романом Старовойтом.

Как добавил Лукашенко, без импортозамещения странам будет очень сложно развиваться, отмечает «БелТА».

О перспективах кооперационного сотрудничества Москвы и Минска в конце мая высказался и Владимир Путин. На пленарной сессии I Евразийского экономического форума он заявил, что у стран есть возможность работать по целому ряду направлений и они обязательно будут это делать.

3 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительственной комиссии по цифровому развитию до 1 августа подготовить предложения по замещению зарубежных IT-продуктов. Он призвал к совместной слаженной работе заказчиков, разработчиков и государства.

В конце мая президент РФ сообщил, что Россия сделала всё необходимое в импортозамещении по ключевым направлениям, которые обеспечивают суверенитет. Российский лидер подчеркнул, что импортозамещение — это не панацея от всех бед, и страна не собирается заниматься исключительно этим процессом.

12 мая заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов высказал мнение, что России необходимо взять курс на импортозамещение для перестройки экономики в условиях санкций.

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