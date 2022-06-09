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Более 100 свалок ликвидировали в Ленобласти с начала года

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С начала 2022 года в Ленобласти ликвидировали 105 нелегальных свалок. Общий объем составил 8844 кубометра. Об этом в четверг, 9 июня, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу комитета государственного экологического надзора.

Более 70 свалок убрали в области за первую неделю июня. 32% из них находились на землях лесного фонда, 29% — в населенных пунктах, 26% — на землях сельскохозяйственного назначения.

При этом на начало 2022 года в Ленобласти насчитывалось 419 несанкционированных свалок. С начала года было обнаружено еще 79.

Неубранными пока остаются 393 свалки, их объем — 1 145 000 кубометров.

7 июня сообщалось, что в Томской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре на свалке. Пожар произошел 4 июня в металлическом вагончике, расположенном на территории свалки недалеко от села Батурино. В ходе тушения и разбора завалов были обнаружены тела двух мужчин.

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