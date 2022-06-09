Суд в Италии закрыл дело по иску посла России к La Stampa
Суд предварительного следствия в Турине закрыл дело по иску российского посла Сергея Разова к изданию La Stampa. Об этом 9 июня сообщила сама газета.
Судья Джорджия Де Пальма удовлетворила просьбу прокурора Анны Марии Лорето о прекращении расследования в отношении главного редактора La Stampa Массимо Джаннини и журналиста Доменико Куирико.
Дело касалось статьи русофобского содержания, опубликованной на сайте издания 22 марта. Она вышла под заголовком «Война Украина –Россия: если убить Путина — это единственный выход».
По мнению прокуратуры, данная статья не нарушала общественную безопасность и не способна провоцировать на конкретные преступления.
«Автор статьи принимает к сведению существование плана, разработанного другими ([президентом США] Джо Байденом, НАТО и Европой) и в заголовке задается вопросом, является ли он выходом из нынешнего кризиса. Ответ на этот вопрос отрицательный», — сказано в заявлении прокуратуры.
25 марта Разов подал иск на La Stampa в связи с публикацией статьи. Он указал на то, что материал подстрекает к совершению преступления и восхваляет его, что запрещено уголовным кодексом Италии.
3 июня МИД РФ упрекнул итальянские СМИ в попытке нанести урон отношениям двух стран. В частности, была высказана претензия телеканалу Rai, который 9 мая выпустил сюжет о том, что российские эпидемиологи, помогавшие бороться с коронавирусом в 2020 году, якобы занимались шпионажем и следили за военными объектами НАТО.
6 июня посол России в Италии был вызван в МИД. Разову было сделано представление в связи с якобы «недопустимыми, оскорбительными» высказываниями со стороны МИД РФ. Глава дипмиссии, в свою очередь, указал на неприемлемые комментарии итальянских властей, а также «пропагандистской линий, доминирующей в СМИ».