В отношении петербуржца возбудили уголовное дело за снятый со здания флаг

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над государственным флагом РФ» в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 9 июня, сообщает 78.ru со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел 6 июня. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения сняли флаг России с жилого дома на проспекте Энгельса.

Правоохранители прибыли на место. Был задержан 32-летний безработный местных житель.

У мужчины забрали флаг и отпустили под обязательство о явке. Ему может грозить до года лишения свободы.