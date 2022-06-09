Расходы бюджета РФ на «Цифровую экономику» на 1 июня превысили 38 млрд рублей

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» по состоянию на 1 июня 2022 года исполнена на 18,8%, следует из документа на сайте Минфина РФ, пишет «Телеспутник». Из выделенных на нее 205,8 млрд рублей израсходовано 38,6 млрд рублей, сказано в отчете министерства.

По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальной программы «Цифровая экономика РФ» — по состоянию на 1 июня 2022 года — составило 38,6 млрд рублей, или 18,8% от плановых бюджетных назначений в 205,8 млрд рублей.

Наибольший процент исполнения зафиксирован у входящего в «Цифровую экономику» проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ — отрасли». Он исполнен на 56% (2,7 млрд рублей из 4,8 млрд рублей), притом, что еще месяц назад его исполнение было равно нулю. Федеральный проект «Искусственный интеллект» исполнен на 29,5% (потрачено 1,8 млрд рублей из целевых 6,4 млрд рублей), «Цифровые технологии» — на 24,7% (8,6 млрд рублей из 35,1 млрд рублей), «Информационная инфраструктура» — на 22,7% (6,5 млрд рублей из 28,6 млрд рублей), «Информационная безопасность» — на 17,8% (1,5 млрд рублей из 8,5 млрд рублей), «Цифровое государственное управление» — на 16,1% (15,9 млрд рублей из 99,3 млрд рублей), «Кадры для цифровой экономики» — на 10,9% (1,2 млрд рублей из 11,6 млрд рублей) и «Нормативное регулирование цифровой среды» — на 8,1% (13,3 млн рублей из 163,4 млн рублей). Процент исполнения федерального проекта «Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи», бюджет которого до конца года составляет 11 млрд рублей, по-прежнему нулевой.

Всего же, согласно данным Минфина, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию всех национальных проектов по состоянию на начало июня составило 1229,7 млрд рублей, или 41,1% от плановых бюджетных назначений. Наиболее высокий процент исполнения имеют нацпроекты «Наука и университеты» (64,5%), «Здравоохранение» (51,6%), «Жилье и городская среда» (50,8%), «Туризм и индустрия гостеприимства» (47,3%), «Демография» (46,5%) и «Производительность труда» (46%). У остальных нацпроектов он значительно ниже: «Безопасные качественные дороги» исполнен на 31,6%, «Экология» — на 25,6%, «Международная кооперация и экспорт» — на 23,6%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — на 23,3%, «Культура» — на 20,8%.