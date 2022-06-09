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Курс евро упал ниже 62 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В начале валютных торгов на Мосбирже курс евро опустился ниже 62 рублей впервые с 31 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов на 9 июня.

Позднее курс вырос, но снова приблизился к отметке 62 рубля. Накануне торги закрылись на отметке 63,64 рубля за евро.

Параллельно с этим происходит падение доллара. В течение дня он опустился до уровня 58,25 рубля впервые с 25 мая.

Накануне начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко спрогнозировал курс американской валюты на уровне 60–63 рублей. Он отметил, что на данный момент не существует событий, которые бы сильно повлияли на курс. Послабления для экспортеров и физических лиц, проводимые в последние дни, «не вызовут в краткосрочной перспективе ни снижения продаж валюты, ни увеличения ее покупок».

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