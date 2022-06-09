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Байден пошутил про Трампа

Президент США Байден пошутил про помощь Трампа в уничтожении важных документов
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Andrew Harrer - Pool via CNP
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Президент США Джо Байден пошутил над бывшим главой государства Дональдом Трампом, заявив, что зовет его на помощь, когда нужно спустить правительственные документы в унитаз. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC.

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В ходе беседы телеведущий Джимми Киммел в шутку спросил у американского лидера, какую уборную он использует, когда избавляется от документов: личную или расположенную в офисе Белого дома.

«Я зову на помощь Трампа», — ответил Байден на вопрос Киммела, но затем заверил, что важные документы он не уничтожает.

В феврале портал Axios сообщил, что некоторые сотрудники Белого дома в администрации Трампа находили в унитазе скомканные документы. Они считают, что так экс-президент США пытался избавиться от бумаг. Такое утверждение прозвучало в книге журналистки газеты The New York Times Мэгги Хаберман «Мошенник». Позднее Трамп назвал эти сообщения фейковыми.

6 мая политолог-американист Малек Дудаков сравнил рейтинг нынешнего и предыдущего президентов. Эксперт пришел к выводу, что если бы президентские выборы в США проходили сейчас, то Дональд Трамп с уверенностью обошел бы действующего главу государства Джо Байдена. Кроме того, Он указал на результаты опросов в США, по которым Трамп довольно серьезно обходит Байдена с перевесом до 14%.

2 мая Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Небраске заявил, что Джо Байден причинил вреда Соединенным Штатам больше, чем пять худших американских глав государства вместе взятых. Также Трамп отметил, что нынешний глава государства ответственен за события на Украине. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация несет в себе риск развязывания новой мировой войны.

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