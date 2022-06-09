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Названа причина внезапной отмены визита Столтенберга в Германию

Reuters: Столтенберг отменил визит в Германию из-за опоясывающего лишая
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отменил запланированную поездку в Берлин и встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем из-за плохого самочувствия, сообщили немецкие СМИ со ссылкой на минобороны Германии.

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В Берлине Столтенберг также планировал переговоры с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.

По данным журналистов, у Столтенберга возникли проблемы со здоровьем после перенесенного COVID-19.

Как передает Reuters, речь идет об опоясывающем лишае, который диагностировали у генсека и который может быть последствием коронавируса. В связи с этим Столтенберг проведет запланированные переговоры с Шольцем дистанционно.

Однако официально причина отмены визита не озвучивалась.

Об отмене визита стало известно 9 июня.

В начале мая Столтенберг получил положительный результат теста на COVID-19. По данным его пресс-службы, заболевание протекало в легкой форме.

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