Заммэра Сергунина рассказала о помощи москвичей беженцам из Донбасса

Жители столицы в ходе акции #МоскваПомогает передали для беженцев из Донбасса более 2 млн предметов первой необходимости. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Чаще всего горожане приносят продукты с длительным сроком хранения, детские товары и питание, хозяйственные принадлежности и одежду. С момента начала акции в сборе гуманитарной помощи приняли участие уже 6 тыс. волонтеров. Они принимают и сортируют вещи», — отметила вице-мэр.

По ее словам, гуманитарную помощь совместно с Российским Красным Крестом отправляют в пункты временного размещения беженцев в Крыму, Ростовской, Волгоградской, Воронежской и Рязанской областях.

Акцию #МоскваПомогает запустили в конце февраля этого года. Любой желающий может передать нуждающимся продукты длительного хранения, посуду, одежду, средства личной гигиены и хозяйственные товары, а также игрушки, книги и канцелярские принадлежности. Помощь принимают в ресурсном центре «Мосволонтер» или в одном из 11 окружных центров Московского дома общественных организаций.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.