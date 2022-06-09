Экономист рассказал о негативном влиянии антироссийских санкций на Европу

Тотальная экономическая война против России, которую развернули в Евросоюзе, бьет по ним самим. Об этом в четверг, 9 июня, рассказал экономист Александр Лосев во время круглого стола «Мировой продовольственный кризис: реальна ли угроза?», который проходит в пресс-центре МИЦ «Известия».

По словам эксперта, в настоящее время цены на Западе вышли на показатели многолетних максимумов.

«Тотальная экономическая война, которую Евросоюз развернул против России, бьет по ним. Идет стагфляция. <…> У них есть месяца три, чтобы развернуть санкции, иначе всё будет плохо», — указал Лосев.

Накануне основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке в интервью Asia Times указал на то, что США и Евросоюз понесут «сногсшибательные» потери из-за антироссийских санкций.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Согласование последнего комплекса санкций стало самым долгим за всё время. В частности, под давлением Кипра из последней версии документа была исключена мера, запрещающая россиянам приобретать недвижимость в ЕС. Также страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

В итоге шестой пакет рестрикций включил в себя отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

На фоне антироссийских санкций, в ЕС и США стремительно дорожают продукты, топливо и растет инфляция. В РФ отмечали, что хоть российской экономике и приходится нелегко, экономический блицкриг, задуманный Западом провалился.

Страны Запада продолжают вводить санкции против России на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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