Первая японская компания полностью ушла из России

Японский производитель станков компания DMG Mori Co. прекратила свою деятельность в России, став первым крупным японским производителем, ушедшим с рынка РФ после начала спецоперации в Донбассе. Об этом 8 июня сообщила на своем сайте газета Asahi Shimbun.

По словам президента компании Масахико Мори, компания закрыла завод в Ульяновске, уволив около 200 сотрудников. В Москве были уволены около 70 сотрудников, занятых в сфере продаж и услуг компании.

Продукция DMG Mori Co. подлежит строгому международному экспортному контролю, поскольку ее можно использовать для производства вооружений.

«Мы должны выполнять санкционные решения правительств Японии, Германии, США и других стран и следовать правилам», — сказал Мори.

Продажи компании в России в 2021 финансовом году составили около 8 млрд иен ($60 млн), или всего 2% от всех продаж, поэтому уход с российского рынка на производителя не повлияет.

DMG Mori уже остановила производственные линии на своем российском заводе и приостановила экспорт из Японии и Европы в Россию, что сделало невозможным доставку даже запчастей клиентам в Украине и России.

Как отмечается в публикации, японская Toyota Motor Corp. и другие крупные автопроизводители, у которых есть заводы в России, приостановили свою деятельность, но пока не закрыли бизнес в РФ.

Япония ввела несколько пакетов санкций против России после начала операции на Украине. 7 июня, помимо прочего, был введен запрет на вывоз товаров, укрепляющих промышленность РФ.

8 июня «Известия» узнали, что Минфин подготовил и направил в Минэкономразвития законопроект, который позволит российским собственникам недвижимости расторгнуть договоры аренды с западными компаниями, ушедшими из страны. Закон может закрепить право русифицированного арендатора (то есть сменившего бренд и вывеску) на работу на тех же условиях, что и раньше.

Моллы уже совещаются о возможности появления потребности расторжения аренды с новым McDonald's, если новый бренд «без золотых арок» не оправдает больших надежд.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе.