Генсекретарь НАТО внезапно отменил визит в Берлин

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил намеченный на четверг, 9 инюя, визит в Берлин. Причины решения не называются. Об этом сообщило Минобороны ФРГ.

«Генсекретарь НАТО проинформировал, что его визит в Берлин будет отменен», — уточнили в ведомстве.

В Германии у Столтенберга была запланировала встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Накануне Шольц заявил, что Германия продолжит поставлять Украине вооружение в координации с западными партнерами. При этом он отметил, что важно избегать прямой конфронтации НАТО и России.

Ранее, 2 июня, Столтенберг встретился с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Во время визита он заявил, что конфликт вокруг Украины «закончится за столом переговоров». Он также поблагодарил США за участие в поддержке Киева и Трансатлантического альянса. Также они обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО в Мадриде, который, по словам генсекретаря, «пройдет в ключевой момент для безопасности».