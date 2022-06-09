Оргкомитет Московской недели моды отобрал дизайнеров для показов

Экспертный совет первой Московской недели моды завершил рассмотрение почти 900 поступивших заявок на участие в мероприятии. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, «российские дизайнеры проявили большой интерес к Московской неделе моды», которая пройдет с 20 по 26 июня. Заявки пришли из 79 городов страны. «По итогам рассмотрения представителей fashion-индустрии пригласили презентовать свои бренды на разных городских площадках. Только в «Зарядье» запланировано около 70 показов», — рассказала вице-мэр.

Парк «Зарядье» станет центральной площадкой Недели моды. Порядка 120 отобранных экспертным советом дизайнеров представят там свои коллекции. Остальные участники презентуют свои работы на других площадках, в частности, на ВДНХ и Тверской площади.

В экспертный совет вошли главные редакторы профильных изданий, руководители сетей бутиков, крупнейших торговых онлайн-площадок, культурных учреждений, организаторы отраслевых мероприятий, преподаватели профильных вузов, стилисты.

Московскую неделю моды организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы. В рамках мероприятия запланированы не только показы, но и деловая программа, паблик-токи, воркшопы, мастер-классы, а также выступления артистов и экскурсии. Следить за событиями можно будет, в том числе онлайн.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.