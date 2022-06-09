Курс доллара опустился ниже 59 рублей впервые с мая

В начале валютных торгов на Мосбирже курс доллара опустился ниже 59 рублей впервые с 25 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов на 9 июня.

Позже он поднялся и на 10:14 по мск достиг 59,2 рубля. В то же время евро достиг 62,8 рубля.

Накануне курс доллара опускался ниже 60 рублей впервые с 26 мая.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко 8 июня спрогнозировал курс американской валюты на уровне 60–63 рублей. По его мнению, не существует событий, которые бы сильно повлияли на курс. Ващенко также уточнил, что послабления для экспортеров и физлиц «не вызовут в краткосрочной перспективе ни снижения продаж валюты, ни увеличения ее покупок».

В то же время финансовый эксперт, инвестор Ян Марчинский в беседе с «Известиями» рассказал, что есть причины активной стабилизации рубля этим летом: примерный диапазон составляет от 55 до 65 рублей за доллар. Кроме того, он предположил, что с сентября российская нацвалюта начнет активно ослабевать, даже если новые санкции не будут вводиться.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 мая напомнил, глава государства неоднократно отмечал, что благодаря своевременным мерам правительства РФ и мегарегулятора в России удается поддерживать макростабильность.