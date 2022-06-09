Медоедов в Московском зоопарке вывели в уличный вольер

В Московском зоопарке медоедов вывели в уличный вольер. Об этом в четверг, 9 июня, сообщила пресс-служба столичного зоосада на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе уточнили, что медоедов вывели в открытые вольеры благодаря теплой погоде.

«Владения для них были готовы еще раньше, наши зоологи ждали только повышения среднесуточной температуры. Для медоедов в уличном вольере было подготовлено все необходимое: места для укрытий и разнообразное обогащение среды обитания», — приводит сообщение представителя зоопарка агентство городских новостей «Москва».

В зоопарке рассказали, что медоеды очень активные животные и им нужно много разных предметов: специальные домики, конструкции на цепи, полые бревна.

Сейчас животные продолжают обследовать вольер и практически ни на секунду не останавливаются.

В пресс-службе Московского зоопарка напомнили, что медоеды прибыли в Москву из Чехии в 2021 году. Вольер расположен в павильоне «Копытные Африки» по соседству с жирафом, дик-диками и сурикатами. Они хорошо уживаются вместе и активно взаимодействуют.

Медоеды — это хищники родом из Африки и Азии, они попали в Книгу рекордов Гиннесса как самые бесстрашные млекопитающие в мире.