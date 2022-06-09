Новый премьер ДНР рассказал об интеграции с Россией

Интеграция Донецкой Народной Республики (ДНР) с Россией уже происходит. Об этом 9 июня рассказал премьер-министр республики Виталий Хоценко.

«Интеграция уже происходит, мы со всеми главами, губернаторами в контакте, с их командами. Здесь высадилось уже много представителей администраций, правительств, муниципалитетов», — рассказал он.

Регионы, в которых есть схожие производства, готовы брать шефство над предприятиями республики, отметил премьер ДНР.

Как добавил премьер ДНР, важна синхронизация законодательства с Россией, обе страны идут навстречу друг другу.

«Хотим сделать так, чтобы наше законодательство было похоже на законодательство Российской Федерации и, более того, чтобы оно было практически идентичным», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

8 июня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил Хоценко председателем правительства ДНР. До этого депутаты народного совета республики одобрили его назначение. Постановление было принято на внеочередном пленарном заседании.

Как заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров «Известиям», Хоценко успел достойно проявить себя и как региональный министр промышленного блока, и как куратор работы с регионами в федеральном министерстве. Хоценко ранее занимал должность министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края с 2013 по 2019 год.

В этот же день Пушилин подписал указ об отставке правительства республики. Таким образом, от должности председателя правительства ДНР был освобожден Александр Ананченко. При этом отправленному в отставку правительству ДНР поручено исполнять свои обязанности до формирования нового.

Пушилин заявлял о желании ДНР войти в состав России 12 сентября 2019 года, а также озвучивал цели по максимальной интеграции с Россией.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.