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Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов не оставаться в машине в случае ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Минтранс Московской области призвал водителей не оставаться в машине или рядом с ней в случае ДТП или поломки. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба ведомства.

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«Летом число транспорта растет — самое время еще раз вам напомнить о риске повторного ДТП. Если вы поломались или попали в мелкую аварию, то обязательно уйдите с дороги, не оставайтесь в машине или рядом с ней. Это опасно», — говорится в сообщении.

Опаснее всего, подчеркнули в ведомстве, оставаться на проезжей части многополосных дорог, на которых интенсивное движение, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве пояснили, что чем выше скорость, тем быстрее может произойти повторное ДТП с тяжелыми последствиями. Автомобилистов призвали также быть внимательными и соблюдать ПДД.

Попавшим в ДТП водителям рекомендуется позвонить по номеру 112 и сообщить об аварии, включить аварийный световой сигнал, установить на проезжей части знак аварийной остановки и надеть светоотражающий жилет. Это поможет свести риски повторных ДТП к минимуму. Также следует сфотографировать общий вид места происшествия и покинуть проезжую часть, сообщает телеканал «360».

На заправках, расположенных на 13 федеральных трассах Московской области, установлены информационные щиты для привлечения внимания граждан к теме повторных аварий.

В мае МВД составило портрет пьяного водителя. Как уточнили в ведомстве, обычно пьяный водитель в России — это мужчина в возрасте от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием, который уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД или был участником ДТП в пьяном виде, пишет НСН.

Уточняется, что почти 50% попавших в ДТП в пьяном виде водителей официально не работает.

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