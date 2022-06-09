Минобрнауки предложило наказывать студентов-целевиков за плохую учебу

Минобрнауки предлагает ввести меру наказания за неуспеваемость для студентов-целевиков, за обучение которых платит потенциальный работодатель. Проект постановления в четверг, 9 июня, опубликован на портале нормативных правовых актов.

В документе указано, что требования к успеваемости студента могут быть прописаны в договоре о целевом обучении. Принять решение об успеваемости или неуспеваемости студента работодатель может по определенным критериям и по итогам не менее двух аттестаций.

В случае, когда учеба не соответствует прописанным в договоре требованиям, заказчик сначала должен будет помочь студенту повысить успеваемость, например, оплатить ему дополнительное обучение. Если оценки остались на прежнем уровне, работодатель вправе сократить финансовую поддержку студента или расторгнуть договор. В последнем случае студент будет обязан возместить стоимость обучения.

Постановление планируется ввести в действие с 1 сентября 2023 года сроком действия до начала 2029 года.

Внести изменения в законодательство, которые предусматривали бы возможность установления критериев обучения в договоре о целевом образовании, 7 октября 2021 года поручил президент Владимир Путин. Тогда же он поручил Генпрокуратуре проверить регионы на предмет соблюдения условий заключения договоров о целевом обучении. До этого, в марте 2020 года, президент рекомендовал расширить практику направления студентов на целевое обучение.