Реклама
Прямой эфир

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге подешевели помещения под магазины

0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге в июне 2022 года отмечено снижение максимальных ставок аренды на Невском проспекте (основная часть) и «Старо-Невском» проспекте на 9%. Об этом «Известиям» сообщили эксперты консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg.

Бутик и на нашей улице: турецкие бренды хотят открыть свои магазины в России
Какие марки могут открыть свои точки уже этой осенью

На основной части Невского проспекта диапазон ставок аренды составил 5,7–10 тыс. руб./мес. за 1 кв. м., на «Старо-Невском» — 2,6–7 тыс. руб./мес. за 1 кв. м.

По оценкам аналитиков, в исследуемой локации можно выделить несколько основных трендов: снижение доли свободных помещений до 10,4%, снижение ставок аренды в среднем на 9% и преобладание количества открытых объектов стрит-ритейла над числом закрытых на 28%.

В 2022 году стрит-ритейл на Невском проспекте постепенно восстанавливает утраченные в период пандемии позиции.

Доля свободного предложения на Невском проспекте с начала года снизилась на 2,2 п. п., составив 10,4%. Это связано с повышенным сезонным спросом и корректировкой арендных ставок.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022