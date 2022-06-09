На Невском проспекте в Санкт-Петербурге подешевели помещения под магазины

В Санкт-Петербурге в июне 2022 года отмечено снижение максимальных ставок аренды на Невском проспекте (основная часть) и «Старо-Невском» проспекте на 9%. Об этом «Известиям» сообщили эксперты консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg.

На основной части Невского проспекта диапазон ставок аренды составил 5,7–10 тыс. руб./мес. за 1 кв. м., на «Старо-Невском» — 2,6–7 тыс. руб./мес. за 1 кв. м.

По оценкам аналитиков, в исследуемой локации можно выделить несколько основных трендов: снижение доли свободных помещений до 10,4%, снижение ставок аренды в среднем на 9% и преобладание количества открытых объектов стрит-ритейла над числом закрытых на 28%.

В 2022 году стрит-ритейл на Невском проспекте постепенно восстанавливает утраченные в период пандемии позиции.

Доля свободного предложения на Невском проспекте с начала года снизилась на 2,2 п. п., составив 10,4%. Это связано с повышенным сезонным спросом и корректировкой арендных ставок.