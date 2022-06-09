Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти Херсонской области обвинили Киев в целенаправленных провокациях
Мир
Поляки выступили против выплат пособий украинцам
Мир
Протестующие попытались сорвать выступление Байдена на Саммите Америк
Происшествия
Трое полицейских погибли в ДТП под Омском
Мир
Посол Германии заявил об обвале отношений Москвы и Берлина
Мир
Байден рассказал о «проклятье» США
Происшествия
В Белгородской области со стороны Украины обстрелян поселок Хотмыжск
Общество
Сменившая McDonald’s сеть ресторанов выбрала новый логотип
Экономика
Volkswagen предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться за шесть окладов
Мир
Bloomberg объяснил провал политики Запада против России
Мир
Жители Запорожской области записались на месяц вперед на получение гражданства РФ
Сюжет:

Россия применила против ПВО Украины четыре истребителя Су-57, объединенных в единую сеть

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса задействовали звено из четырех истребителей Су-57 для уничтожения украинских объектов противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 9 июня сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

Трое мирных жителей погибли за ночь в ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ. Онлайн спецоперации 9 июня
Главные новости Украины и мира, эксклюзивные репортажи из ДНР и ЛНР — в обновляемом материале «Известий»

Истребители были связаны в единую информационную сеть. По словам источника, это «повышает эффективность выявления и поражения целей».

Российский истребитель Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных, надводных целей. Его максимальная боевая нагрузка составляет 10 т.

Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8 в районе Снегиревки и Белой Криницы Николаевской области.

Кроме того, 8 июня министерство обороны опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа. Как рассказал командир вертолета, у экипажей Ми-35 бывают такие задачи, как уничтожение опорных пунктов, артиллерии, танков, бронированной, легкобронированной, малобронированной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022