Россия применила против ПВО Украины четыре истребителя Су-57, объединенных в единую сеть

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса задействовали звено из четырех истребителей Су-57 для уничтожения украинских объектов противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 9 июня сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

Истребители были связаны в единую информационную сеть. По словам источника, это «повышает эффективность выявления и поражения целей».

Российский истребитель Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных, надводных целей. Его максимальная боевая нагрузка составляет 10 т.

Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8 в районе Снегиревки и Белой Криницы Николаевской области.

Кроме того, 8 июня министерство обороны опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа. Как рассказал командир вертолета, у экипажей Ми-35 бывают такие задачи, как уничтожение опорных пунктов, артиллерии, танков, бронированной, легкобронированной, малобронированной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей и обратились за помощью к Москве.

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