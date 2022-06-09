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Количество ДТП на ж/д переездах снизилось в Омской области

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В Омской области снизилось количество аварий на железнодорожных переездах. За пять лет число таких ДТП сократилось почти вдвое. Об этом сообщил замначальника Западно-Сибирской железной дороги по Омскому территориальному управлению Николай Милованов.

О ситуации он рассказал 9 июня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. Так, если в 2018 году в регионе было зафиксировано семь ДТП, то в 2021 году количество снизилось до четырех случаев. С начала этого года аварий на переездах пока не зафиксировано.

Милованов уверен, что снижения аварийность удалось достичь благодаря реализации профилактических мероприятий и сотрудничеству с региональным УГИБДД.

ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на замначальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Наталью Бобылеву напоминает об ужесточении ответственности за нарушение правил проезда железнодорожных путей. C 2018 года штраф увеличился до 5 тыс. рублей. Такой же штраф ждет нарушителей правил остановки у стоп-линии и за самовольный подъем шлагбаума.

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