В депздраве Москвы рекомендовали в жару запивать кофе водой

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников посоветовал во время жары запивать кофе водой, чтобы избежать обезвоживания.

В беседе с агентством городских новостей «Москва» в четверг, 9 июня, специалист рассказал, что если кофе нравится, что не стоит отказываться от одной-двух порций в день. Между тем он призвал помнить, что этот напиток не утоляет жажду, а выводит воду из организма и обладает мочегонным действием.

«Поэтому, выпив кофе, обязательно выпейте после этого дополнительную порцию воды. Кроме того, в жару любые напитки предпочтительнее в охлажденном виде. Если вы не можете отказать себе в кофе, то пейте его холодным», — рассказал Тяжельников.

Врач также предостерег от злоупотребления кофе и энергетиками в жаркую погоду из-за рисков для сердца и сосудов.

«Жара заставляет работать сосуды и сердце в усиленном режиме, и чрезмерное употребление кофе даст дополнительную нагрузку. То же самое можно сказать и об энергетиках», — объяснил специалист.

Он добавил, что энергетики тонизируют нервную систему и оказывают возбуждающее действие на сердечно-сосудистую систему.

Ранее метеорологи предупреждали, что вторая половина текущей недели в Москве ожидается жаркой, температура воздуха будет на несколько градусов выше климатической нормы. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 7 июня рассказал, что к концу недели температура воздуха в столице будет соответствовать нормам июля, отмечает телеканал «360». По его словам, это связано с тем, что Москва окажется в западной периферии острога высокого давления, пишет НСН.

9 июня Вильфанд отметил, что теплая погода сохранится в Москве и на следующей неделе, пишет RT. В беседе с ТАСС синоптик отметил, что температура воздуха днем в пятницу, 10 июня, может прогреться до +29 градусов.

Устойчивое тепло, по словам метеоролога, позволит в середине следующей недели открыть в столичном регионе купальный сезон, пишет REGNUM.