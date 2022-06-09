Volkswagen предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться за шесть окладов

Автопроизводитель Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться по собственному желанию, получив до шести окладов. Об этом 9 июня пишет «Коммерсант».

Это предложение стало первым по добровольному увольнению с начала введения новых антироссийских санкций. Предложение касается 200 сотрудников контрактной сборки Volkswagen/Skoda на базе группы ГАЗ, площадка в простое с марта. Возобновить ее работу мешают санкции США в отношении ГАЗа.

По данным одного из профсоюзов сотрудников Volkswagen в России, штату подразделения концерна в Нижнем Новгороде 2 июня предложили добровольное расторжение трудовых договоров в течение июня с выплатой до шести окладов.

Работники, решившие уволиться до 17 июня, могут получить шесть окладов, до 29 июня — только пять. В «Фольксваген Груп Рус» подтвердили эту информацию, сказав, что предложили пакет, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование (если применимо) желающим уволиться сотрудникам.

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