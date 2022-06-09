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«День цифры» проведут в детских лагерях Подмосковья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В детских лагерях Московской области проведут «День цифры». Об этом 8 июня сообщила пресс-служба правительства региона.

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Принять участие в федеральном проекте в сфере информационных технологий «День цифры» смогут те, кто этим летом посетит детские лагеря.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, дети познакомятся с популярными IT-профессиями и актуальными информационными технологиями. Занятие будет проходить в виде квеста.

Программа рассчитана на один день и будет состоять из нескольких этапов. Школьникам предстоит пройти квест, построить цифровой лагерь будущего на основе полученных практических знаний, а также поучаствовать в интеллектуальном квизе.

«Игра основана на материалах «Урока цифры» — цикла школьных занятий информатики с практической тренировкой навыков программирования, который проходит в течение учебного года», — цитирует Каклюгину телеканал «360».

По ее словам, в каждом «Уроке цифры» принимают участие около 500 тыс. школьников из более чем 1,5 тыс. школ региона.

Как отмечает РИАМО, организовать «День цифры» можно и в домашних условиях. Для этого можно воспользоваться видеоматериалами и тренажерами акции «Урок цифры». Занятия адаптированы для учащихся 1-4-х классов, 5-8-х, а также 9-11-х классов. За прохождение тренажеров детям будут выдаваться именные сертификаты.

3 июня пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону сообщила, что в детских лагерях Подмосковья летом отдохнут свыше 132 тыс. детей. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», под контролем управления будет работать 1023 летних оздоровительных организации, в том числе 84 загородных стационарных лагеря, 927 ЛОУ с дневным пребыванием, семь палаточных лагерей и пять ЛТО с дневным пребыванием.

В конце мая губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к организации детского отдыха в летних лагерях региона. В этом году оздоровительная кампания пройдет без ограничений, лагеря будут работать на полную мощность. Три самых популярных детских лагеря региона расположены в Домодедове, Шатуре и Ступине.

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