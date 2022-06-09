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Трехдневные дожди пообещали синоптики жителям Екатеринбурга

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В Екатеринбурге ожидаются сильные затяжные дожди. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся на протяжение трех дней. При этом заметно похолодает.

ИА «Ура.Ру» со ссылкой на Росгидрометцентр пишет, что непогода обрушится на город 9 июня. Осадки прекратятся лишь 12 июня. При этом температура опустится до +11 градусов.

Ранее сообщалось, что на Карелию надвигается циклон «Майя». Есть угроза подтопления, все экстренные службы приведены в готовность. Ливни могут начаться уже к вечеру четверга, 8 июня. За сутки выпадет до 35 мм осадков.

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