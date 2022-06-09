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В Белгородской области со стороны Украины обстрелян поселок Хотмыжск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Село Хотмыжск Грайворонского городского округа Белгородской области обстреляно в четверг, 9 июня, со стороны Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, пострадавших среди сельчан нет.

«В трех домовладениях выбиты окна, посечены крыши и заборы», — отметил губернатор.

В селе работает оперативная группа, устанавливается ущерб от обстрела, проводится подомовой обход территории. Восстановительные работы начнутся в пятницу, добавил Гладков.

31 мая предприятие по производству масла «СМ Агро» в Белгородской области пострадало от обстрела со стороны Украины. Среди людей пострадавших не было, разрушены склады завода.

27 мая при обстреле села Нехотеевка в Белгородской области ранения получил один человек. Также были повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи. По информации «Известий», разорвавшиеся осколки снаряда попали в одно из зданий таможенного контроля.

В тот же день стало известно, что жительница села Журавлевка в Белгородской области, получившая накануне ранение из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины, скончалась. Кроме того, в результате обстрела пострадал мужчина.

25 мая губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о продлении желтого уровня террористической опасности в регионе до 9 июня. Впервые он был введен 11 апреля из-за вероятных провокаций со стороны Украины.

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