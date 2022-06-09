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Трое полицейских погибли в ДТП под Омском

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Фото: Управление СК РФ по по Омской области
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Сотрудники полиции погибли в ДТП в Омской области утром в четверг, 9 июня, по факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СКР по региону.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — пояснили в ведомстве.

ДТП произошло на трассе Челябинск–Новосибирск в Омской области. Предварительно установлено, что автомобиль LADA Vesta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Mercedes.

На месте погибли трое сотрудников полиции, находившихся в командировке. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

5 июня начальник городского отдела полиции погиб в ДТП под Астраханью. По факту гибели сотрудника органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей проводится служебная проверка.

В апреле житель Симферополя протаранил полицейскую машину, в которой находились оперативники. В результате ДТП один полицейский пострадал.

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