Посол Германии заявил об обвале отношений Москвы и Берлина

Отношения Российской Федерации и Германии с 24 февраля ухудшились, заявил 9 июня посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр. При этом он добавил, что страны останутся соседями со всеми вытекающими последствиями.

«Тем не менее, когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля — в области науки, культуры, экономики — и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран», — сказал он «РИА Новости».

Дипломат назвал это частью цены за спецоперацию РФ по защите Донбасса. По его мнению, «двусторонние отношения России и Германии и в будущем будут носить иной характер».

Он напомнил о ранее произошедших нескольких политических кризисах в отношениях между ФРГ и РФ, среди которых хакерская атака на германский бундестаг, убийство в берлинском парке «Тиргартен».

Посол также рассказал об изменении присутствия ФРГ на территории России, в том числе после высылки 40 сотрудников немецкой дипмиссии. Также посол отметил, что из страны ушла основная часть немецкого бизнеса, приостановились многочисленные программы и проекты.

Дипломат уточнил, что страны как географические соседи будут нуждаться друг в друге в разных отношениях, но теперь сотрудничество во многих сферах будет протекать значительно сложнее, в том числе по вопросам климатического кризиса, пандемии и др.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин в последний раз провели телефонный диалог 28 мая. Тогда немецкая сторона сообщила, что канцлер позитивно воспринял обещание российского лидера обращаться с военнопленными согласно нормам международного права.

МИД РФ 25 апреля заявил о высылке 40 сотрудников дипмиссии Германии в ответ на такие же действия немецкого министерства.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с «Известиями» 8 апреля, комментируя кризис отношений двух стран, выразил мнение, что необходимо готовиться как минимум к нескольким годам заморозки диалога по многим направлениям. Он уверен, что будет ситуация если не на грани разрыва дипотношений, то на уровне официальных заявлений, однако больших прорывов не будет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Спецоперация была начата на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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