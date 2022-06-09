В МИЦ «Известия» обсуждают ситуацию на мировом рынке продовольствия. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Мировой продовольственный кризис: реальна ли угроза?»

Как обеспечить продовольственную безопасность в условиях санкций и логистических барьеров? Как будет развиваться ситуация на мировом рынке продовольствия? Какие меры помогут сдержать продовольственную инфляцию?

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