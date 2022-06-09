В МИЦ «Известия» обсуждают ситуацию на мировом рынке продовольствия. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Мировой продовольственный кризис: реальна ли угроза?»
Как обеспечить продовольственную безопасность в условиях санкций и логистических барьеров? Как будет развиваться ситуация на мировом рынке продовольствия? Какие меры помогут сдержать продовольственную инфляцию?
Участники:
- Анатолий Тихонов, директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС;
- Дмитрий Хомяков, заместитель директора Евразийского центра по продовольственной безопасности МГУ; член экспертного совета Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;
- Александр Лосев, экономист;
- Юрий Кацнельсон, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров.