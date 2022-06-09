В Подмосковье восстановили 500 га леса

В Московской области восстановили около 500 га леса за весну 2022 года. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, весь посадочный материал — из питомников региона.

«В связи с затяжной весной проводить работы по лесовосстановлению начали 30 апреля», — приводит его слова телеканал «360».

Больше всего деревьев высадили в Ногинске, Клину и Орехово-Зуеве. Кроме того, большие территории восстановили в Волоколамске, Дмитрове и других округах региона. К настоящему времени высажено 1,7 млн сеянцев — ель, сосна и дуб, уточняет RT.

По словам председателя комитета лесного хозяйства Московской области Олега Баженова, лесовосстановление проводят на участках, которые до этого очистили от погибших или поврежденных деревьев санитарной рубкой. После этого на этих территориях проводили подготовку почвы и посадку лесных культур.

8 июня вступил в силу закон, который предусматривает повышение штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», сумма штрафа для граждан составит от 15 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.

Если нарушение данных правил привело к лесному пожару без причинения тяжкого вреда здоровью человека и если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, установлены штрафы для граждан в размере от 50 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 110 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 2 млн рублей.

Если же был причинен вред здоровью человека или пожар повлек его смерть, то юридическим лицам придется заплатить от 1 млн до 2 млн рублей, также предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также федеральным законом увеличиваются штрафы за выжигание хвороста, лесной подстилки и сухой травы, сообщает сайт aif.ru.

2 июня руководитель Рослесхоза Иван Советников сообщил, что в России пройден весенний пик лесных пожаров. Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество действовавших лесных пожаров сократилось в пять раз.