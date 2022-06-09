Девять рейсов в Екатеринбурге ушли на запасные аэродромы из-за метеоусловий

Девять рейсов, посадка которых была запланирована в аэропорту Екатеринбурга Кольцово, отправили на запасные аэродромы в Челябинске и Тюмени по причине сложных метеоусловий. Информация об этом опубликована на сайте авиаузла 9 июня.

Кроме того, отправление 10 рейсов было задержано.

Уточняется, что с пассажирами работают представители авиакомпаний.

31 мая аналитики маркетплейса «Сравни» и сервиса онлайн-продажи билетов «Туту.ру» отметили, что в мае 2022 года россияне продемонстрировали возросший на треть интерес к путешествиям по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечалось, что по России в мае самостоятельными путешественниками совершалось 86,1% перелетов.

9 июня аналитики дали рекомендации по покупке авиабилетов. Эксперты указали, что стоимость авиабилетов может меняться в зависимости от времени года, дня недели, срока, остающегося до даты вылета и других показателей.