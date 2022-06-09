Мощные дожди ожидают ряд регионов европейской части России

Синоптики предупредили о дождях с грозами в ряде регионов России. В Челябинской и Свердловской областях прогнозируют град, передает телеканал «Известия». В Ленинградскую, Калининградскую области и Карелию придут ливни. В Крыму пройдёт ливневый дождь с градом и грозой. Осадки выпадут в Волгоградской области и Краснодарском крае. В регионах прогнозируют ветер с порывами до 23 м/c.

Прошедший май в России вошёл в пятерку самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. Особенно жарким минувший месяц был в регионах за Уралом.

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