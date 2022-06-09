Почти 14 млн рублей потратят на цветочную выставку в Омске

Власти Омска готовы потратить на цветочную выставку «Флора» в этом году 13,5 млн рублей. Администрация объявила аукцион на изготовление ландшафтных композиций для выставки цветоводства.

В этот раз «Флора» будет отражать круглые даты — 70-летие самой выставки и 200-летие Омской области. Планируется изготовить 30 композиций. Подрядчику поручат создать 11 ландшафтных экспозиций из флористических фигур, конструкций и цветов.

Предприятия и организации города представят еще 19 тематических цветочных композиций, в том числе посвященных юбилею «Флоры».

Так, у центрального входа на территорию сквера «Выставочный» будет размещена большая цветочная фигура «200», посвященная юбилею Омской области. Деревянные конструкции украсят газонные травы и цветы. Кроме того, в сквере посетители увидят «солнце из желтых и красных цветов». Композицию составят из гербер, хризантем и солидаго, пишет ИА «Город55».