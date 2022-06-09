В РФ возложили на Японию ответственность за продолжение сотрудничества

Будущее двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества России и Японии зависит от позиции Токио, который следует антироссийскому курсу Вашингтона. Об этом заявил в четверг, 9 июня, посол РФ в Японии Михаил Галузин.

«То, куда далее двинутся двусторонние связи — в сторону деградации или выправления, — теперь зависит от официального Токио», — отметил посол.

При этом, по его словам, у Москвы и Токио есть пространство для сотрудничества.

«Сохраняем пространство для прагматичного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с японской стороной. Для этого имеется значительный потенциал. Достаточно вспомнить большую роль России в стабильном обеспечении Японии энергоносителями», — отметил посол.

У Москвы вызывает сожаление решение Токио присоединиться к «недальновидной и деструктивной линии» Запада на сдерживание России, добавил глава российского диппредставительства.

Он считает, что правительство Японии, «обнулило» усилия по развитию сотрудничества, предпринятые в предыдущие годы.

При этом Галузин отметил, что в японском обществе немало людей, благожелательно настроенных к России.

«Они видят ошибочность курса руководства Японии на разделение наших стран и хотят ориентироваться на собственные национальные интересы, руководствоваться выгодой для Японии без безоглядного следования диктату США», — заметил посол РФ в Японии.

Он заключил, что Россия продолжит работать «вместе с дружественными гражданами и организациями, ориентированными на конструктивное созидательное сотрудничество на благо народов двух стран».

7 июня сообщалось, что РФ приостанавливает реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов. Как прокомментировал «Известиям» руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, решение Москвы о приостановке сотрудничества с Токио станет ударом для Японии и местной рыболовной промышленности.

Ранее Япония обнародовала несколько пакетов санкций в отношении РФ. Так, Токио ввел ограничения против ряда российских компаний, банков, также под рестрикции попало более 140 человек, среди которых 133 гражданина РФ.

5 мая глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что власти Японии сделали всё, чтобы испортить отношения с Россией. По его мнению, в этом виноваты высшие лица страны.