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Сбербанк прекратил проводить платежи по внешнеторговым договорам в юанях

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Сбербанк с 7 июня временно прекратил расчеты в китайских юанях, сейчас ведется работа по их восстановлению. Об этом в среду, 8 июня, РБК сообщили в пресс-службе банка.

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«Данная временная мера затронула корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока компании могут воспользоваться услугами банков-партнеров или других уполномоченных кредитных организаций.

Ранее, 3 июня, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Александр Габуев в беседе с «Известиями» рассказал, что Китай может оказать России экономическую поддержку с помощью валютного свопа между центробанками «рубль–юань».

Он полагает, что юань может стать одной из важнейших внешних платежных единиц в России, а также начать играть роль, которую играли евро и доллары.

Накануне американская газета The Washington Post сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил найти способы финансово поддержать Россию в обход санкций Запада, при этом не нарушая ограничительных мер.

До этого, 1 июня, генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков рассказал, что компании России и Китая приспосабливаются к возникающим из-за антироссийских санкций издержкам. Несмотря на то, что предпринимателям приходится менять привычные схемы работы, это открыло возможности занять освободившиеся после ухода западных компаний ниши.

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