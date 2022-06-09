В Нижнем Тагиле не нашли безопасного для купания пляжа

В Нижнем Тагиле отсутствуют разрешенные места для купания. Об этом стало известно после заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое состоялось в городской администрации. В частности, выяснилось, что популярные у горожан места отдыха у воды для купания не предназначены.

Как уточняет ТагилСити.Ру, в надлежащий вид удалось привести четыре зоны отдыха у водоемов: на берегу Нижнетагильского пруда около гостиницы «Демидов Плаза», в парке имени Бондина, в сквере Выйского пруда и у моста в парке «Народный». Однако ни одну из этих территорий пляжем не признали, купание не допустили, рассказал начальник отдела гражданской защиты населения администрации города Андрей Мишин.

По его словам, в городе создаются спасательные посты, проводятся учения спасателей и инструктаж сотрудников частных компаний, задействованных в индустрии развлечений на водоемах. Жителям раздаются памятки, посвященные правилам безопасности.

Ранее на территории Нижнего Тагила отменили противопожарный режим. Решение было принято в связи с нормализацией пожарной обстановки. Опасность возникновения природных пожаров стала меньше, поэтому постановление «Об установлении особого противопожарного режима» признали устаревшим.