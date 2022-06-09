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Вице-премьер Сербии Михайлович обрадовалась срыву визита Лаврова в Белград

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Визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сербию поставил бы Белград и сербского президента Александра Вучича в сложное положение, поэтому хорошо, что он был отменен. Такое мнение в среду, 8 июня, выразила вице-премьер и министр горного дела и энергетики страны Зорана Михайлович.

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Она считает, что не стоит «решать мировые вопросы через спину Сербии», так как сейчас страна нацелена на то, чтобы выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле.

При том сербский вице-премьер подчеркнула, что если Россия действительно считает себя другом Сербии, то не должна планировать визит в такой сложный для страны момент.

«Думаю, что хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию. Мы должны подумать о нашем дальнейшем пути, а Сербия четко определилась за путь в ЕС, что сказал и президент Вучич», — сказала Михайлович.

Накануне министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич объяснил, что Подгорица выполнила обязательства по соблюдению антироссийских санкций, закрыв воздушное пространство для летевшего в Сербию Лаврова.

В этот же день официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано выразил благодарность Черногории за запрет самолету Лаврова пройти через воздушное пространство страны.

Ранее, 6 июня, Лавров заявил, что «брюссельским кукловодам» не захотелось предоставить площадку в Сербии, чтобы Москва выразила позицию по ряду региональных вопросов.

До этого, 5 июня, стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны, которые закрыли небо для самолета Лаврова, своими действиями закрыли очередной канал связи. Дипломат также гарантировала отсутствие железного занавеса со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран — членов Евросоюза.

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