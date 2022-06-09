Байден заявил о намерении США нарастить производство продуктов и удобрений

Вашингтон ведет переговоры с рядом стран по совместному наращиванию производства продуктов питания и удобрений. Об этом в среду, 8 июня, сообщил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

«США, Аргентина, Бразилия, Канада, Чили и Мексика — крупнейшие в нашем полушарии экспортеры продовольствия — будут сотрудничать ради наращивания производства продуктов на экспорт, а также удобрений», — пояснил глава государства на Саммите Америк в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Также американский лидер отметил, что Белый дом также планирует в ближайшее время представить проект взаимодействия США со странами Карибского бассейна в рамках борьбы с климатическим кризисом.

Между тем, 6 июня The Wall Street Journal опубликовала результаты соцопроса, согласно которому подавляющее большинство граждан США (не менее 83%) считают, что экономика их страны находится в плохом или плачевном состоянии. При этом 35% из них заявили о неудовлетворенности своей финансовой ситуацией.

Днем ранее газета Politico сообщила, что каскад проблем, возникший перед США, вызвал моральный кризис в Белом доме, а американский лидер Джо Байден и его помощники разочарованы собственной неспособностью переломить ситуацию. Среди вызовов, стоящих перед США, — рост цен на топливо, глобальная инфляция, проведение Россией спецоперации, потенциально возрождающаяся пандемия коронавируса и неспособность конгресса ужесточить контроль за оборотом оружия в стране, отмечает издание.

2 июня телеведущий Грег Гатфелд в эфире Fox News заявил, что Байден не доработает до конца своего президентского срока. Такой вывод был сделан на фоне роста цен на топливо и иных социально-экономических проблем, приведших к резкому падению рейтинга американского лидера.