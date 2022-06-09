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Метеоролог назвал вредную для здоровья температуру воздуха

Тишковец назвал температуру воздуха выше +27 градусов вредной для здоровья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что температура воздуха выше +27 градусов вредна для здоровья и вызывает климатический стресс.

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В беседе с радио Sputnik в четверг, 9 июня, специалист отметил, что многие стремятся отдыхать при жаре, но это «неразумно и вредно для здоровья».

«В среднем любая температура выше +27 градусов вызывает климатический стресс», — подчеркнул Тишковец.

Метеоролог уточнил, что максимальная цифра на термометре может варьироваться в зависимости от физиологических особенностей человека. В большинстве регионов Европейской России летняя погода, по его словам, является комфортной. Так, среднике показатели составляет +20 градусов в районе Петрозаводска и до +25 градусов в низовьях Дона, пишет Life.ru.

Тишковец указал на то, что такие значения подходят для нормальной жизнедеятельности. Самым благоприятным месяцев он назвал июль, сообщает телеканал «360».

8 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал температуру в +25…+26 градусов наиболее комфортной для крупного мегаполиса. Синоптик отметил, что ощущение комфортности определяется не только температурой, но и другими параметрами, например, влажностью. Человек будет более комфортно себя ощущать в теплом и сухом климате.

В тот же день специалист рассказал о погоде, которая ожидается в России этим летом. По словам Вильфанда, лето 2022 года в большинстве регионов России будет теплым, а местами температура даже будет превышать норму, пишет НСН. По его прогнозу температурный фон в Тюменской области и на севере Красноярского края будет выше многолетних значений. Также более комфортное лето, чем прошлое, прогнозируется на Черноморском побережье.

Высока вероятность отклонений температурных значений на юге и западе европейской части страны, отмечает RT. В южных регионах ожидается меньше осадков, чем в прошлом году, уточняет сайт kp.ru.

В столичном регионе и ближайших областях лето 2022 года будет менее жарким, чем в 2021-м.

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